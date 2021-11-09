Военные оценили броневик «Линза» на учениях «Нерушимое братство - 2021» под Казанью

Медицинский бронеавтомобиль «Линза» в деле оценили участники учений «Нерушимое братство». Новейшие санитарные машины впервые задействованы в этих маневрах.

Наши военные медики рассказали коллегам из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении о тактико-технических характеристиках «Линзы».

И показали оборудование и материалы для первой помощи и эвакуации раненых. На практике! Как разворачивается эпизод нападения террористов на патруль миротворцев, увидел Павел Кольцов.

«Во время патрулирования БТР миротворцев попал в засаду. Он подорвался на фугасе. Пострадал механик-водитель. Пока идет перестрелка, раненого эвакуируют из машины», - прокомментировал корреспондент.

Учения «Нерушимое братство» проходят под Казанью. В них задействована сводная группировка миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности. Около 2 000 военнослужащих и порядка 300 единиц техники и вооружения.