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Военные оценили броневик «Линза» на учениях «Нерушимое братство - 2021» под Казанью

Тимур Шерзад
Павел Кольцов
18:38 09.11.2021
Наши военные медики рассказали коллегам из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении о тактико-технических характеристиках «Линзы» и показали оборудование и материалы для первой помощи и эвакуации раненых.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Медицинский бронеавтомобиль «Линза» в деле оценили участники учений «Нерушимое братство». Новейшие санитарные машины впервые задействованы в этих маневрах.

Наши военные медики рассказали коллегам из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении о тактико-технических характеристиках «Линзы».

И показали оборудование и материалы для первой помощи и эвакуации раненых. На практике! Как разворачивается эпизод нападения террористов на патруль миротворцев, увидел Павел Кольцов.

«Во время патрулирования БТР миротворцев попал в засаду. Он подорвался на фугасе. Пострадал механик-водитель. Пока идет перестрелка, раненого эвакуируют из машины», - прокомментировал корреспондент.

Учения «Нерушимое братство» проходят под Казанью. В них задействована сводная группировка миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности. Около 2 000 военнослужащих и порядка 300 единиц техники и вооружения.

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