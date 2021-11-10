Массовое ДТП с шестью машинами произошло в Хабаровске из-за гололеда

В Хабаровске шесть машин попали в синхронное ДТП. Видео опубликовано в Сети.

На кадрах видно, как небольшой грузовик скользил на дороге и врезался в припаркованные рядом машины. Прохожие пытались остановить происшествие, но не получилось.

Ранее стало известно, что ледяной дождь и первый снег нарушили привычную жизнь в разных частях страны. На Дальнем Востоке наледь оборвала линии электропередачи, дороги превратились в каток, счет ДТП идет на десятки. Первые заморозки пришли и в центральные регионы, поэтому ГИБДД призывает водителей, не откладывая, поменять летнюю резину.