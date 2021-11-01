Два поезда столкнулись в английском Солсбери

В районе английского города Солсбери столкнулись два поезда. В результате инцидента пострадали 13 человек. Об этом сообщает телеканал BBC.

Отмечается, что на месте происшествия находится порядка 50 пожарных и врачи скорой помощи. Один из машинистов оказался зажатым в кабине. Травмы всех пострадавших не расцениваются как серьезные.

По данным газеты Herald Scotland, все линии, проходящие через этот район, заблокированы.

Ранее СМИ сообщили, что на юго-востоке США автомобиль столкнулся с поездом на железнодорожном переезде. В результате ДТП погибли три человека и один пострадал.