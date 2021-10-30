СМИ: три человека погибли в столкновении автомобиля и поезда в США

Как сообщают СМИ, на юго-востоке США в штате Южная Каролина автомобиль столкнулся с поездом на железнодорожном переезде. В результате ДТП, по предварительной информации, погибли три человека и один пострадал.

В поезде, который совершил аварийную остановку, находилось 500 пассажиров, сообщает телеканал CNN со ссылкой на пожарных. О пострадавших в вагонах состава информации не поступало.

Три пассажира автомобиля погибли на месте, сообщается в прессе, еще один с многочисленными травмами доставлен в больницу. На данный момент причина аварии выясняется.

Ранее восемь человек погибли в ДТП с автобусом и машинами в Перу. В СМИ говорится, что среди погибших есть ребенок.