Мурашко заявил, что независимо от штаммов COVID-19 заболевает не более 3-4% привитых

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил полученные данные о заболевших коронавирусом после вакцинации российским препаратом «Спутник V». Глава Минздрава, выступая на заседании Комитета Госдумы по охране труда, сослался на данные разработанного регистра, где собирается вся информация о заболевших и привитых. На данный момент заболеваемость среди вакцинированных минимальна.

«На днях мы получили данные из Венгрии, где более одного миллиона человек привились "Спутником", - только 0,4% впоследствии заболели COVID-19. Сегодня, даже при циркуляции штаммов, мы видим, что количество заболевших не превышает 3-4% вакцинированных - это очень хорошие результаты, и фактически единичные случаи тяжелых заболеваний», - рассказал министр.

В ходе заседания Мурашко также отметил, что нынешняя волна коронавируса распространяется быстрее, чем предыдущие. Этому способствует появление дельта-штамма, который имеет измененный инкубационный период.