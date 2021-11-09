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Марш на БТР-82А и «Уралах»: как миротворцы РФ проводят патрулирования в Карабахе

Кира Тило
03:00 09.11.2021
Российские миротворцы провели патрулирование на БТР-82А вдоль линии разграничения сторон для контроля текущей обстановки в Нагорном Карабахе.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Российские миротворцы провели патрулирование вдоль линии разграничения сторон в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

Патрульные группы совершили многокилометровый марш на современных бронетранспортерах БТР-82А и автомобилях «Урал» улучшенной проходимости по дорогам общего пользования и по грунтовым труднопроходимым дорогам, проезжая отдаленные населенные пункты региона.

© Минобороны РФ

«Ежедневно российскими миротворцами проводится патрулирование по различным маршрутам в Мардакертском, Мартунинском, Аскеранском и Шушинском районах Нагорного Карабаха, а также вдоль Лачинского коридора. В ходе патрулирования ведется контроль за соблюдением режима прекращения огня, наблюдение за воздушной обстановкой и опрос местных жителей», - сказал представитель российского миротворческого контингента Максим Сазонов.

На двадцати семи наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами ВС Азербайджана и Армении.

© Минобороны РФ

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

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