Армия Марш на БТР-82А и «Уралах»: как миротворцы РФ проводят патрулирования в Карабахе Кира Тило Российские миротворцы провели патрулирование на БТР-82А вдоль линии разграничения сторон для контроля текущей обстановки в Нагорном Карабахе. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Российские миротворцы провели патрулирование вдоль линии разграничения сторон в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Патрульные группы совершили многокилометровый марш на современных бронетранспортерах БТР-82А и автомобилях «Урал» улучшенной проходимости по дорогам общего пользования и по грунтовым труднопроходимым дорогам, проезжая отдаленные населенные пункты региона. «Ежедневно российскими миротворцами проводится патрулирование по различным маршрутам в Мардакертском, Мартунинском, Аскеранском и Шушинском районах Нагорного Карабаха, а также вдоль Лачинского коридора. В ходе патрулирования ведется контроль за соблюдением режима прекращения огня, наблюдение за воздушной обстановкой и опрос местных жителей», - сказал представитель российского миротворческого контингента Максим Сазонов. © Минобороны РФ На двадцати семи наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами ВС Азербайджана и Армении. © Минобороны РФ В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика