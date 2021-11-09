Марш на БТР-82А и «Уралах»: как миротворцы РФ проводят патрулирования в Карабахе
Российские миротворцы провели патрулирование на БТР-82А вдоль линии разграничения сторон для контроля текущей обстановки в Нагорном Карабахе.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Российские миротворцы провели патрулирование вдоль линии разграничения сторон в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.
Патрульные группы совершили многокилометровый марш на современных бронетранспортерах БТР-82А и автомобилях «Урал» улучшенной проходимости по дорогам общего пользования и по грунтовым труднопроходимым дорогам, проезжая отдаленные населенные пункты региона.
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