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Джоанна Стингрей рассказала, как появился неизвестный снимок ее поцелуя с Курехиным

Светлана Иванова
10:23 10.11.2021
Певица уточнила, что с музыкантом ее связывали большие чувства, однако не в романтическом русле, а в дружеском.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Американская актриса и певица Джоанна Стингрей, которая вошла в историю как популяризатор советского рока на Западе, вспомнила, как появилась фотография, которую собираются пустить с молотка в ходе первого аукциона рок-раритетов. На изображении запечатлен поцелуй самой Стингрей и советского и российского музыканта-авангардиста Сергея Курехина. В беседе со «Звездой» певица сообщила, что снимок был сделан в 1985 году ее сестрой во время съемок клипа группы «Аквариум» «Пепел».

«Я помню эту фотографию, это был день, когда я делала видеосъемку, Курехин на старом пианино играл песню Гребенщика "Пепел", и Борис был... Курехин играл очень смешно... После этого моя сестра сделала фотографию», - рассказала Стингрей.

Она добавила, что подарила снимок Курехину. Стингрей уточнила, что с музыкантом ее связывали большие чувства, однако не в романтическом русле, а в дружеском.

«У нас была большая любовь. Не как романтика любовь, как сила дружбы любовь», - пояснила она на русском языке.

По словам американки, то время, которое она провела в СССР в составе рок-тусовки, было лучшим в ее жизни. По словам певицы, музыканты дали ей, молодой и немного наивной, лучшее представление о жизни и чувствах.

Стингрей приехала в СССР в 1980-х годах, она попала в ленинградскую рок-тусовку. Американка подружилась с Борисом Гребенщиковым и Виктором Цоем, а также была замужем за гитаристом группы «Кино» Юрием Каспаряном.

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