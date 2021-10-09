Масштабная военная операция: как прошел финальный день совместных учений РФ и Пакистана «Дружба-2021»

Штурм базы условных террористов, разминирование при помощи «Змея Горыныча» и спецоперация с десантированием. Это все финальный день масштабных российско-пакистанских учений «Дружба-2021».

Населенный пункт Егорово. Все ключевые объекты в руках незаконных вооруженных формирований. Позиции прикрывает тяжелая техника. Миг и безмятежное утро в лагере боевиков разрезают звуки пары разведывательно-ударных Ка-52.

«Аллигаторы» утюжат заданный квадрат. Удар поддерживают фронтовые бомбардировщики Су-24. Но авиаподготовка - лишь преамбула к наступлению. Основная задача сегодня на штурмовиках инженерных подразделений и спецназа России и Пакистана.

Международные учения «Дружба-2021» в таком формате еще не проводились. Инженеры-штурмовики идут в авангарде наступлений. Для расчистки путей от взрывных и невзрывных заграждений применяют весь спектр средств: от собак до роботов. В арсенале есть даже свой «Змей Горыныч» - установка реактивного разминирования УР-77.

Подрыв взрывчатки из пластида весом почти в тонну дает старт для наступления смешанных групп инженеров-штурмовиков и российско-пакистанского спецназа. Атака на Егорово молниеносна и идет сразу по четырем направлениям. Здесь дорогу для десантируемых с вертолетов групп расчищает младший брат «Горыныча» установка ЗРП-2.

На другом направлении горящие баррикады на пути группы разносит установка ИМР. Замыкает кольцо окружения новейший робот-сапер «Уран-6», который буквально выкашивает мины на пути еще одной группы.

Подход к захваченным зданиям инженеры обеспечивают с помощью новейших средств. Таких, как комплекты разминирования ОВР-3Ш. Дальше дело за спецназом.

Зачистка помещений от этажа к этажу и над захваченным вымышленным населенным пунктом Егорово реет флаг международных учений «Дружба-2021». Вся масштабная операция по ликвидации незаконных вооруженных сил противника занимает не более двух десятков минут.

Накануне военнослужащие России и Пакистана выполнили штурм условной базы террористов на завершающем этапе международных учений «Дружба-2021».

Тренировка на полигоне Молькино Краснодарского края проходила с применением штурмовой и армейской авиации Южного военного округа.



