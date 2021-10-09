Спецназ России и Пакистана захватил базу условных террористов на завершающем этапе учений «Дружба-2021»

Военнослужащие России и Пакистана выполнили штурм условной базы террористов на завершающем этапе международных учений «Дружба-2021». Тренировка на полигоне Молькино Краснодарского края проходила с применением штурмовой и армейской авиации Южного военного округа.

По замыслу учения, объединенные группы военнослужащих двух стран скрытно вышли в район боевых действий. Перед началом штурма пара тактических фронтовых бомбардировщиков и разведывательно-ударных вертолетов К-52 нанесли авиационный удар по укрепленному «боевиками» условному населенному пункту Егорово и уничтожили бронетехнику противника.​

После разведки местности группы спецназа десантировались посадочным способом из вертолетов Ми-8-АМТШ и захватили объекты условного противника. Для быстрого захвата здания использовались штурмовые лестницы, военнослужащие выполнили спуск по веревкам в окна.

Продвижение спецназа и техники по заминированной местности и лесным завалам обеспечили инженеры ЮВО. Они применили новейший робототехнический комплекс «Уран-6», инженерную машину разграждения ИМР-2 и установки разминирования УР-77. Саперы с минно-розыскными собаками разминировали подступы к зданию и проложили путь спецназу.

Совместные российско-пакистанские военные учения «Дружба-2021» проходили с 28 сентября по 9 октября и были направлены на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран.