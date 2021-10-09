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Жертвами суррогатного алкоголя в Оренбуржье стал 21 человек

Майя Мусиенко
08:31 09.10.2021
По данным областного Минздрава, в регионе наблюдается пять очагов отравления.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
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Количество погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области продолжает расти. К настоящему времени жертвами спиртного стал 21 человек, еще 28 жителей региона пострадали. Об этом в субботу, 9 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Всего 49 пострадали, из них 21 летальный исход», – заключили в ведомстве.

По словам вице-губернатора и министра здравоохранения области Татьяны Савиновой, все пострадавшие являются жителями восточных районов Оренбуржья.

«У нас пять очагов. К сожалению, в последние часы активно поступают пациенты из города Орска», – рассказала она.

Глава областного Минздрава добавила, что контрафактный товар был разлит в пластиковые и стеклянные бутылки с различными этикетками. Поэтому местных жителей просят воздержаться от употребления любой алкогольной продукции до результатов расследования.

Накануне Следственный комитет РФ опубликовал кадры задержания подозреваемых в незаконном производстве, хранении и сбыте алкогольной продукции, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц в Оренбуржье. Правоохранители изъяли более 600 литров спиртосодержащей жидкости. Было возбуждено шесть уголовных дел, объединенных в одно производство.

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