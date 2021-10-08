Еще шесть человек стали жертвами суррогатного алкоголя в Оренбуржье

Количество жителей Домбарского и Ясненского районов Оренбургской области, погибших в результате отравления суррогатным алкоголем, увеличилось до 17, еще 16 человек находятся в больнице. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства по итогам заседания оперативного штаба по ситуации с отравлением.

«По состоянию на 11.00 (09.00 мск) 8 октября известно о 33 пострадавших в результате употребления контрафактного алкоголя, 17 из них скончались», - говорится в сообщении.

Также, по словам вице-губернатора и министра здравоохранения Оренбургской области Татьяны Савиновой, в крови пострадавших и умерших обнаружен чистый этанол. Отмечается, что в некоторых случаях его концентрация в организме людей в три-пять раз превышает смертельную дозу.

Ранее Следственный комитет России опубликовал кадры задержания троих подозреваемых в незаконном сбыте алкоголя в Оренбургской области. Правоохранителями было возбуждено пять уголовных дел. В рамках обыска со склада была изъята спиртосодержащая продукция, разлитая в стеклянные и полимерные бутылки.