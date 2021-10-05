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Телефонные мошенники начали обманывать россиян с помощью роботов

Майя Мусиенко
08:01 05.10.2021
Во время звонка абоненту предлагается ответить на вопрос нажатием цифры на телефоне.
Телефонные мошенники начали обманывать россиян с помощью роботов
© Фото: Free-Photos, Pixabay
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Российские телефонные мошенники придумали новую уловку, которая помогает им вывести жертву на контакт, чтобы похитить деньги с ее банковской карты. На этот раз в аферистской схеме используются роботы и функция тонального режима.

«Человеку звонит робот и говорит, что якобы его номер был изменен, если человек этого не делал, его просили нажать «один». Далее человека соединяли непосредственно с мошенником», – рассказал эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов РИА Новостям.

По его словам, такой способ мошенничества используется для того, чтобы во время разговора с жертвой обмануть ее с помощью методов социальной инженерии. Тем не менее, при нажатии кнопки доступа к телефону человека аферист не получает, заверил эксперт.

Ранее стало известно, что мошенники освоили новую преступную схему с подделкой номеров и голосов родственников и друзей россиян. Сообщалось, что злоумышленники подделывают номера с помощью IP-телефонии.  

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