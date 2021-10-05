Россиянин Садулаев победил американца Снайдера и стал чемпионом мира по вольной борьбе

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев победил американца Кайла Снайдера в финале чемпионата мира и стал золотым призером соревнований. Схватка проходила в весовой категории до 97 кг.

Садулаев одержал чистую победу со счетом 6:0 не оставив никаких сомнений в своем превосходстве на ковре. Бронзовые медали завоевали Магомед Закариев из Украины и представитель Ирана Моджтаба Голей, пишет ТАСС.

Примечательно, что Абдулрашид и Кайл уже встречались. Это произошло не так давно, во время Олимпийских игр в Токио. Тогда в финальной схватке россиянин также оказался сильнее и стал олимпийским чемпионом.