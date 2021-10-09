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Байден вдвое увеличил лимит на беженцев в США

Майя Мусиенко
06:33 09.10.2021
Глава государства отметил, что такое решение оправдано гуманитарными соображениями.
Байден вдвое увеличил лимит на беженцев в США
© Фото: Shawn Thew - Pool via CNP globallookpress
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Президент США Джо Байден в два раза увеличил квоту приема беженцев в страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление Белого дома, согласно которому, в новом финансовом году, который начался в октябре, лимит был поднят с 62,5 тысячи до 125 тысяч человек.

По словам Байдена, принятие в США стольких беженцев оправдано гуманитарными соображениями или иным образом отвечает национальным интересам. Однако в документе сообщается, что из стран Европы и Центральной Азии администрация президента готова принять 10 тысяч беженцев.

В мае 2021 года Байден также повышал лимит на прием беженцев. Тогда число было изменено с 15 тысяч человек на 62,5 тысячи. По мнению американского президента, эти это должно было стереть исторически низкий минимум, установленный предыдущей администрацией. 

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