В стране и мире Байден повысил лимит на прием беженцев в США Виктория Ивашечкина По словам политика, эта мера сотрет исторически низкий минимум в 15 тысяч, установленный администрацией Трампа. © Фото: Stefani Reynolds - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress Читайте нас на: Американский президент Джо Байден заявил, что повысил лимит на прием беженцев в текущем финансовом году. «Сегодня я объявляю о пересмотре ежегодного лимита на прием беженцев в США до 62,5 тысячи. Это сотрет исторически низкий минимум в 15 тысяч, установленный предыдущей администрацией», - говорится в письменном заявлении Байдена, передает РИА Новости. Ранее президент Штатов сохранил лимит на прием беженцев, установленный Дональдом Трампом на уровне в 15 тысяч. Позже Байден на фоне резкой критики отметил, что это была лишь временная мера, и обязался повысить лимит. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика