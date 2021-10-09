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Китай и США обсудили отмену пошлин и таможенных санкций

Иван Линдеманн
06:01 09.10.2021
Представитель КНР также пояснил позицию Пекина о китайской модели экономического развития.
Китай и США обсудили отмену пошлин и таможенных санкций
© Фото: defence.gov
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Китай и США договорились о проведении консультаций на темы, связанные со сложными торговыми отношениями между странами. Договоренности удалось достичь представителю США Кэтрин Тай и вице-премьеру Государственного совета КНР Лю Хэ.

«Тай и вице-премьер Лю рассмотрели вопрос о ходе выполнения американо-китайского экономического и торгового соглашения и договорились, что обе стороны проведут консультации по некоторым нерешенным вопросам», - цитирует ТАСС информацию пресс-службы аппарата Кэтрин Тай.

Кроме того, Тэй и Хэ обсудили возможную отмену санкций и таможенных пошлин, которые в данный момент существуют между странами. Представитель КНР также пояснил позицию Пекина о китайской модели экономического развития. Стороны пришли к выводу, что будут устранять вызывающие беспокойство вопросы путем переговоров.

Ранее стало известно, что КНР отпустил двух американцев, которые не могли покинуть страну с 2018 года. По данным СМИ, у журналистов не было никаких нарушений, они могли перемещаться по Китаю, но не покидать его.

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