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СМИ: Китай отпустил двух американцев после трехлетнего «запрета на выезд»

Кира Тило
06:08 28.09.2021
По сообщениям прессы, американцы не могли покинуть страну с 2018 года из-за неопределенного «запрета на выезд».
СМИ: Китай отпустил двух американцев после трехлетнего «запрета на выезд»
© Фото: defense.gov
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КНР отпустил двух американцев, которые не могли покинуть страну с 2018 года, говорится в СМИ. По данным журналистов, у брата и сестры не было никаких нарушений и они могли перемещаться по Китаю, но не покидать его.

«Должностное лицо из Госдепартамента подтвердило, что брат и сестра из Массачусетса, обоим по 20 лет, вернулись в США после того, как в течение более трех лет (не могли покинуть страну) из-за неопределенного „запрета на выезд“ из Китая. Их не обвиняли в правонарушениях в стране, они могли свободно перемещаться по территории Китая, но не покидать ее», - сообщает газета Wall Street Journal.

Также, по данным некоторых СМИ, возвращению американцев способствовали сотрудники консульства США в Шанхае.

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