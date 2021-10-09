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Врач объяснил, как избежать осенней простуды

Анна Касаткина
05:04 09.10.2021
В межсезонье необходимо внимательно следить за прогнозом погоды, а также не забывать, что ночные температуры могут существенно отличаться от дневных, напомнил специалист.
Врач объяснил, как избежать осенней простуды
© Фото: Jens Kalaene globallookpress
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Шапку рекомендуется носить при температуре ниже нуля, перчатки стоит надевать как только замерзнут руки, а шарфы и палантины можно носить уже с ранней осени. О том, как следует одеваться в межсезонье, чтобы не подхватить простуду, в беседе с РИА Новости рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Он напомнил, что температура воздуха переносится по-разному в зависимости от осадков и ветра. В межсезонье необходимо внимательно следить за прогнозом погоды, а также не забывать, что ночные температуры могут существенно отличаться от дневных.

«Обычно шапку рекомендуют носить при температуре ниже нуля градусов. Но в ветреную и дождливую погоду шапка не помешает при температуре и выше нуля, особенно людям с ослабленным иммунитетом, перенесшим недавно любое заболевание», - сказал Тяжельников.

Для холодной погоды, отметил специалист, лучше выбирать шерстяные шапки или на флисовой подкладке, плотно прилегающие к голове. Тяжельников отметил, что переохлаждение головы способно вызвать многие неприятные для здоровья последствия, в частности, сужение сосудов и нарушение кровоснабжения, которые приводят к тромбам и тяжелым последствиям для нервной системы - человек может получить болезненную невралгию лицевого и тройничного нервов, ушные воспаления и другие заболевания.

Чтобы надеть перчатки, необязательно дожидаться минусовой температуры, так как на кистях рук нет жировой ткани и они быстрее зябнут, рассказал Тяжельников. В межсезонье можно носить тонкие перчатки, а когда похолодает - надевать шерстяные или кожаные, полностью закрывающие пальцы и запястье.

Шарфы и палантины собеседник агентства порекомендовал носить уже с ранней осени. Они спасают от ветра и выручают в вечернюю прохладу, уточнил Тяжельников. Предпочтительно выбирать широкие шерсятные или флисовые шарфы.

«С какой температуры нужно утеплять ноги, область малого таза и поясницу колготками и другой нижней одеждой, зависит от индивидуальной чувствительности к холоду. На разные температуры предусмотрены колготки, а также мужское белье разной плотности», - пояснил он.

При этом Тяжельников подчеркнул, что чем ближе температура воздуха к нулю, тем теплее должна быть эта одежда, так как данные области тела уязвимы к холоду, а переохлаждение может привести к серьезным заболеваниям.

Специалист также рекомендовал в офисе снимать слишком теплую одежду, так как вспотевший человек может легко простудиться на сквозняке или при перепаде температуры воздуха. 

Ранее врач перечислил признаки, которые помогут отличить коронавирус от простуды.

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