Инфекционист назвал самое опасное время для «знакомства» с коронавирусом

Самый неудачный сезон для «знакомства» с коронавирусом – это осень. Такое мнение озвучил в беседе с радио Sputnik инфекционист Евгений Тимаков.

Скачок заболеваемости коронавирусом в РФ совпал с традиционным осенним ростом числа пациентов, которые страдают от других респираторных инфекций, в частности, гриппа. Совместное протекание с COVID-19 несет дополнительную опасность.

«Сейчас идут осенние вирусные инфекции помимо коронавируса, а у пациентов бывает подряд или совместное течение нескольких инфекционных процессов», - рассказал Тимаков.

Инфекционист отметил, что большинство людей сейчас уже встречались с коронавирусом в том или ином виде. Однако вопрос в вирусной нагрузке, которую получил человек. Осенью она заметно больше.

«Осень — это не лучшее время, чтобы "встречаться" с COVID-19. Надо снизить количество вируса, который попадает к нам в организм», - сказал инфекционист.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко высказался о ситуации с коронавирусом в стране. Она остается крайне напряженной. Руководитель ведомства считает, что сейчас эпидемиологическая обстановка в стране только ухудшается.