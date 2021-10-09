Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Личный врач дал неутешительный прогноз о здоровье Саакашвили

Иван Линдеманн
02:42 09.10.2021
Пока что политик «силен и чувствует себя хорошо», но на следующей неделе потребуется медикаментозная помощь, и состояние здоровья будет в опасности.
Личный врач дал неутешительный прогноз о здоровье Саакашвили
© Фото: Maciej Luczniewski, ZUMAPRESS, Globallookpress
Читайте нас на:

Состояние бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили может резко ухудшиться в ближайшее время. Об этом рассказал личный врач политика Николо Кипшидзе.

По словам врача, у Саакашвили анемия, и прогноз на ближайшие дни неутешителен. Пока что политик «силен и чувствует себя хорошо», но на следующей неделе потребуется медикаментозная помощь, и состояние здоровья будет в опасности.

«Через два-три дня эти анализы станут хуже и потребуют другого лечения. Он никогда не был на сухой голодовке, принимает воду. Он не принимает пищу, выпил сок - и больше у него нет денег на покупку», - цитирует Кипшидзе РИА Новости.

Ранее глава специальной пенитенциарной службы Грузии Ника Цхварашвили заявил, что Саакашвили прекратил голодовку. По его словам, он уже получил несколько банок меда и несколько литров натурального сока.

Бывший президент Грузии объявил голодовку сразу после задержания 1 октября. Ранее его адвокат сообщил, что на восьмой день голодовки он похудел на 12 килограммов. В Грузии Саакашвили обвиняют в убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Также политик проходит еще по трем делам.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:08 В стране и мире
Лавров заявил об обновлении Концепции внешней политики России
22:05 В стране и мире
Видео
Не слишком дипломатично: в МВД раскрыли детали кражи рюкзака сотрудниками посольства США в Москве
21:40 В стране и мире
Видео
Участникам избиения в метро Москвы предъявлено обвинение в покушении на убийство
17:49 В стране и мире
СБУ предъявила Медведчуку новые обвинения
21:23 В стране и мире
Видео
Военный эксперт назвал возможную причину инцидента с подлодкой ВМС США
Популярное
Мясников развеял популярный миф о пользе супов
СМИ сообщили об ухудшении состояния Гузеевой
Атомная подлодка США столкнулась с неизвестным предметом
Названы опасные для детей комнатные растения
Видео
На земле лицом вниз: новые кадры задержания подозреваемых в избиении пассажира метро
Видео
«Жуткая вонь»: москвич возмутил соседей выставкой отрубленных голов животных в подъезде
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.