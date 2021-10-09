Личный врач дал неутешительный прогноз о здоровье Саакашвили

Состояние бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили может резко ухудшиться в ближайшее время. Об этом рассказал личный врач политика Николо Кипшидзе.

По словам врача, у Саакашвили анемия, и прогноз на ближайшие дни неутешителен. Пока что политик «силен и чувствует себя хорошо», но на следующей неделе потребуется медикаментозная помощь, и состояние здоровья будет в опасности.

«Через два-три дня эти анализы станут хуже и потребуют другого лечения. Он никогда не был на сухой голодовке, принимает воду. Он не принимает пищу, выпил сок - и больше у него нет денег на покупку», - цитирует Кипшидзе РИА Новости.

Ранее глава специальной пенитенциарной службы Грузии Ника Цхварашвили заявил, что Саакашвили прекратил голодовку. По его словам, он уже получил несколько банок меда и несколько литров натурального сока.

Бывший президент Грузии объявил голодовку сразу после задержания 1 октября. Ранее его адвокат сообщил, что на восьмой день голодовки он похудел на 12 килограммов. В Грузии Саакашвили обвиняют в убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Также политик проходит еще по трем делам.