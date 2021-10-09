В МИД РФ подтвердили визит Нуланд в Москву

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд планирует посетить Москву. Об этом сообщили в Госдепе США. Предполагается, что Нуланд будет обсуждать региональные и международные проблемы.

«Нуланд отправится в Москву 11 октября, чтобы встретиться с высокопоставленными представителями», - цитирует РИА Новости заявление Госдепа.

В МИД РФ подтвердили предстоящий визит американского дипломата в Москву. Как отметили в ведомстве, он состоится 11-13 октября.

Ранее стало известно, что Россия и США готовят целый ряд контактов по линии МИД и Госдепа. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию ГА ООН.