В МИД РФ подтвердили визит Нуланд в Москву
Предполагается, что Нуланд будет обсуждать региональные и международные проблемы.
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Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд планирует посетить Москву. Об этом сообщили в Госдепе США. Предполагается, что Нуланд будет обсуждать региональные и международные проблемы.
«Нуланд отправится в Москву 11 октября, чтобы встретиться с высокопоставленными представителями», - цитирует РИА Новости заявление Госдепа.
В МИД РФ подтвердили предстоящий визит американского дипломата в Москву. Как отметили в ведомстве, он состоится 11-13 октября.
Ранее стало известно, что Россия и США готовят целый ряд контактов по линии МИД и Госдепа. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию ГА ООН.