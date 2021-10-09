Главком ВМФ проведет контрольную проверку готовности сил и средств Тихоокеанского флота
План рабочей поездки Главкома ВМФ предусматривает проверку работы командного состава всех звеньев в надводной, подводной, береговой и воздушной составляющих Тихоокеанского флота.
© Фото: Минобороны России
Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России Адмирал Николай Евменов прибыл во Владивосток. В рамках рабочей поездки на Тихоокеанский флот (ТОФ) он проведет контрольную проверку итогов подготовки сил и войск в уходящем учебном году и организации деятельности флота в наступающем учебном году.
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