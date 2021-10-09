Главком ВМФ проведет контрольную проверку готовности сил и средств Тихоокеанского флота

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Адмирал Евменов заслушает доклады командования ТОФ по всему кругу вопросов организации плановой подготовки частей и соединений, оснащения флота новыми кораблями и подводными лодками, участия сил флота в мероприятиях отработки задач в море на общефлотском и межвидовом уровне, развития береговой и авиационной составляющих.

«Тихоокеанский флот играет важнейшую роль в сфере обеспечения национальной безопасности, гарантированного недопущения угроз с морских и океанских направлений, а также в сфере поддержания стабильности в Азиатско-Тихоокеанском Регионе. Главное командование ВМФ России держит в зоне особого внимания вопросы дальнейшего оснащения Тихоокеанского флота, развития его пунктов базирования и боевой выучки тихоокеанцев», - отметил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов в ходе рабочей поездки.

Рабочая поездка Главкома ВМФ Адмирала Николая Евменова и сопровождающей его рабочей группы адмиралов и офицеров Главного командования ВМФ началась 8 октября с частей и соединений Тихоокеанского флота, дислоцированных на Камчатке.