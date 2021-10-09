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Главком ВМФ проведет контрольную проверку готовности сил и средств Тихоокеанского флота

Ян Брацкий
23:00 09.10.2021
План рабочей поездки Главкома ВМФ предусматривает проверку работы командного состава всех звеньев в надводной, подводной, береговой и воздушной составляющих Тихоокеанского флота.
Главком ВМФ проведет контрольную проверку готовности сил и средств Тихоокеанского флота
© Фото: Минобороны России
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Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России Адмирал Николай Евменов прибыл во Владивосток. В рамках рабочей поездки на Тихоокеанский флот (ТОФ) он проведет контрольную проверку итогов подготовки сил и войск в уходящем учебном году и организации деятельности флота в наступающем учебном году.

© Минобороны России

Адмирал Евменов заслушает доклады командования ТОФ по всему кругу вопросов организации плановой подготовки частей и соединений, оснащения флота новыми кораблями и подводными лодками, участия сил флота в мероприятиях отработки задач в море на общефлотском и межвидовом уровне, развития береговой и авиационной составляющих.

«Тихоокеанский флот играет важнейшую роль в сфере обеспечения национальной безопасности, гарантированного недопущения угроз с морских и океанских направлений, а также в сфере поддержания стабильности в Азиатско-Тихоокеанском Регионе. Главное командование ВМФ России держит в зоне особого внимания вопросы дальнейшего оснащения Тихоокеанского флота, развития его пунктов базирования и боевой выучки тихоокеанцев», - отметил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов в ходе рабочей поездки.

Рабочая поездка Главкома ВМФ Адмирала Николая Евменова и сопровождающей его рабочей группы адмиралов и офицеров Главного командования ВМФ началась 8 октября с частей и соединений Тихоокеанского флота, дислоцированных на Камчатке.

© Минобороны России

Сегодня Адмирал Николай Евменов совершил перелет во Владивосток, где контрольная проверка сил Тихоокеанского флота будет продолжена. Рабочая поездка Главкома ВМФ на Тихоокеанский флот продлится до 10 октября.

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