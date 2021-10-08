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Главком ВМФ России прибыл на Тихоокеанский флот с контрольной проверкой

Тимур Шерзад
16:30 08.10.2021
Главком проверит работу комсостава всех звеньев в надводной, подводной, береговой и воздушных составляющих ТОФ. Также будет проверена инфраструктура комплексного базирования сил Тихоокеанского флота. 
Главком ВМФ России прибыл на Тихоокеанский флот с контрольной проверкой
© Фото: Минобороны России
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Главком ВМФ России Николай Евменов прибыл на Тихоокеанский флот. Цель визита - контрольная проверка по итогам учебного года, а также организация деятельности флота в наступающем учебном году. 

Рабочая поездка главкома в сопровождении группы адмиралов и офицеров Главного командования ВМФ началась с частей и соединений Тихоокеанского флота на Камчатке. После этого Евменов прилетит во Владивосток, где продолжит контрольную проверку. Поездка продлится до 10 октября. 

«Тихоокеанский флот играет важнейшую роль в сфере обеспечения национальной безопасности, гарантированного недопущения угроз с морских и океанских направлений, а также в сфере поддержания стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главное командование ВМФ России держит в зоне особого внимания вопросы дальнейшего оснащения Тихоокеанского флота, развития его пунктов базирования и боевой выучки тихоокеанцев», - сказал Евменов по прибытии в Петропавловск-Камчатский.

Главком проверит работу комсостава всех звеньев в надводной, подводной, береговой и воздушных составляющих ТОФ. Также будет проверена инфраструктура комплексного базирования сил Тихоокеанского флота. 

Также Евменов уделит внимание процессу подготовки командиров кораблей и поблагодарит лучших из них в связи с профессиональным праздником - Днем командира надводного, подводного корабля и воздушного судна.

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