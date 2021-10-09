СК РФ начал проверку по факту гибели актера в Большом театре

Следственный комитет РФ начал доследственную проверку по факту гибели актера в Большом театре. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

«Девятого октября 2021 года во время оперного спектакля, проходившего в театре, расположенном на Театральной площади в городе Москве, 37-летний артист получил травмы и скончался до приезда скорой помощи. По данному факту Тверским межрайонным следственным отделом следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», - информирует СК РФ.

В сообщении также говорится, что сейчас на месте происшествия работают следователи. Правоохранители проводят комплекс проверочных мероприятий, которые направлены на установление всех обстоятельств трагического инцидента. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее гость Большого театра Павел Северинец раскрыл подробности случившегося. В частности, по словам очевидца, на актера упала декорация, но присутствующие не сразу поняли, что происходит, и даже думали, что это часть представления.