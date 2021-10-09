«Подумали, что это часть представления»: очевидец раскрыл подробности гибели актера в Большом театре

Гость Большого театра Павел Северинец рассказал о гибели актера оперы «Садко». По словам очевидца, присутствующие не сразу поняли, что происходит, и даже думали, что это часть представления.

«Спектакль закончился трагедией. Погиб актер миманса. В самом начале, когда декорации спускались сверху на сцену, актер не успел отойти. Спектакль прервали словами: "Стоп! Стоп! Вызовите скорую. Здесь кровь!". Сначала мы подумали, что это часть спектакля. Был объявлен антракт, а потом сообщили об отмене спектакля», - написал Северинец в своем Instagram.

Ранее стало известно, что во время оперы «Садко» в Большом театре в результате падения декорации погиб актер. По данным СК РФ, погибшему было 37 лет, его имя к настоящему моменту не названо.