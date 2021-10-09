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СМИ назвали «самое смертоносное» вооружение США

Роман Захаров
20:42 09.10.2021
Американские военный эксперт составил список вооружения, которое, по его мнению, является самым мощным в армии США.
СМИ назвали «самое смертоносное» вооружение США
© Фото: Massive Ordnance Air Blast, wikimedia
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Самым смертоносным оружием армии Соединенных Штатов является почти десятитонный тяжелый боеприпас воздушного взрыва GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB), считающийся у американцев «матерью всех бомб», который впервые был использован в 2003 году в Афганистане. Об этом пишет эксперт по безопасности, доктор философии, бывший офицер пехоты Брент М. Иствуд в статье своей статье на портале 19FortyFive.

По данным автора, в настоящее время ВВС США имеют в своем распоряжении 15 единиц GBU-43/B MOAB. Ракета предназначена для уничтожения живой силы в туннелях, шахтах или каньонах.

Далее в рейтинге, по мнению Иствуда, стоит стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress, впервые поднявшийся в небо еще в 1952 году. Всего в Штатах было создано 744 таких самолета.

«Он способен нести все: от ядерных до обычных бомб, крылатых и гиперзвуковых ракет. В основном он несет управляемые бомбы, такие как Joint Direct Attack Munition (JDAM)», - сказано в публикации.

Третьим в списке, согласно материалу, называется малозаметный стратегический бомбардировщик B-2 Spirit, способный только на одной заправке пролететь 17 тысяч километров. Двадцать лет назад это воздушное судно выполнило первую миссию в Афганистане, длившуюся 44 часа. Размах крыльев самолета составляет половину длины футбольного поля. Он может нести полезную нагрузку в 20 тонн.

Многоцелевой истребитель-невидимка пятого поколения F-35 получил четвертую строчку списка. Существуют варианты самолета для морской пехоты и флота. На воздушном судне установлены самые современные средства радиоэлектронной борьбы, чтобы заглушать радар неприятеля и препятствовать нападениям вражеских истребителей либо противоракетной обороне.

«Истребитель-бомбардировщик F-35 способен нести управляемые бомбы Paveway IV и различные ракеты класса "воздух-воздух", "воздух-земля" и даже крылатые ракеты Storm Shadow», - говорится в статье.

Замыкает пятерку лучших авторского рейтинга многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor. Среди его вооружений - два 1000-фунтовых боеприпаса прямого нападения (JDAM), шесть ракет средней дальности класса «воздух-воздух» (AMRAAM) и 20 мм пушка Гатлинга. AMRAAM несут и запускают шесть пусковых установок, расположенных в основных отсеках. Отмечается, что F-22 способен изменять распределение вооружения в зависимости от того, находится ли он в режиме «воздух-земля» или в режиме «воздух-воздух».

Ранее заместитель председателя Комитета начальников штабов ВС США, генерал Джон Хайтен заявил, что у России невероятно мощные Вооруженные силы

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