Мясников назвал основные опасности при приеме обезболивающих

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал главные опасности при приеме обезболивающих препаратов. Так, по словам медика, в первую очередь обезболивающие опасны для людей, которые страдают от болезней сердца.

«Провоцируют подъем давления, провоцируют гипертонические кризы, инфаркты и абсолютно противопоказаны при сердечной недостаточности», - приводит РИА Новости слова специалиста.

Мясников добавил, что нестероидные противовоспалительные препараты, которые обычно называют обезболивающие, неблагоприятно влияют на сосуды и почки. Также, отметил врач, подобные лекарства нужно принимать только в сочетании с препаратами для желудка, поскольку, если этого не делать, человек рискует получить язву.

Ранее Александр Мясников рассказал о генетической обусловленности различных болезней, а также назвал группу людей, которые менее подвержены коронавирусной инфекции.