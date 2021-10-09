Восемьсот «квадратов»: опубликовано видео пожара в историческом здании Петербурга

Опубликовано видео тушения пожара в историческом центре Санкт-Петербурга, где полыхает мансарда шестиэтажного дома. На кадрах видно большое количество спецтехники и сотрудников МЧС, которые ведут борьбу с огнем. По приставным лестницам они проникли на крышу.

Пожар вспыхнул в 18:15 по московскому времени и довольно быстро разгорелся на площади 800 квадратных метров.

Сейчас возгоранию присвоен повышенный номер сложности, на месте работают десятки человек личного состава и спецтехника МЧС.