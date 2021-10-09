В стране и мире Мансарда жилого дома полыхает в историческом центре Петербурга Ян Брацкий Площадь возгорания составила 800 квадратных метров, пожару присвоен повышенный номер сложности. © Видео: Регион 78 | Санкт-Петербург, Питер Решает, ВК © Фото: Питер Решает, ВК Читайте нас на: В Петроградском районе Санкт-Петербурга полыхает мансарда жилого дома. Инцидент произошел в историческом центре Северной столицы, площадь возгорания составила 800 квадратных метров. «В 18:16 мск 9 октября поступило сообщение о пожаре по адресу: Петроградский район, набережная реки Карповки, д. 30/15. В шестиэтажном жилом доме происходит горение мансарды на площади 800 кв. метров», - сообщили в региональном главке МЧС. Спустя несколько минут после прибытия первых подразделений спасателей, пожару был присвоен повышенный номер сложности. Борьбу с огнем ведут 34 человека и семь единиц специальной техники. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика