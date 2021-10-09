Мясников рассказал, почему привитые от коронавируса попадают в реанимации

Врач и популярный телеведущий Александр Мясников объяснил, почему вакцинированные от коронавирусной инфекции пациенты иногда оказываются в реанимационных палатах. Это происходит крайне редко, отметил доктор, в каждом случае необходимо разбираться отдельно.

«Конечно, вакцина - не эликсир бессмертия, если речь идет о пожилом человеке с серьезными болезнями, с онкологией. При этом он может быть вакцинирован тремя дозами. Но вечной жизни не бывает, и рано или поздно он умирает. Всегда тяжелый пациент умирает от инфекции. Сегодня в ее роли выступает COVID-19. Раньше это были пневмококк, грипп и так далее», - сказал Мясников в беседе с «Вечерней Москвой» .

Если в реанимации оказывается молодой пациент с диагнозом коронавирус, то скорее всего, организм страдает от сопутствующих заболеваний, считает врач.

«Часто мы имеем положительный мазок. При этом пневмония может осложняться другими моментами, присоединением бактериальной пневмонии, например. Это и вызывает дыхательную недостаточность», - объяснил Мясников.

Доктор еще раз напомнил, что ни одна их современных вакцин не гарантирует стопроцентной защиты от гриппа, кори, коронавируса и других инфекций.

«Никогда ничего не бывает на 100 процентов. Но частые вещи случаются часто, а редкие - редко. Вакцинированные болеют и умирают крайне редко», - заключил он.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал крайне напряженной ситуацию с коронавирусом в стране. Руководитель ведомства считает, что сейчас эпидемиологическая обстановка только ухудшается. По его словам, в данный момент в лечебных учреждениях страны находится более миллиона пациентов с COVID-19.