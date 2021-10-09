Во Владимире заявили, что ближайший концерт Серова не отменяли
Концерт народного артиста РФ Александра Серова во Владимире, который должен состояться 16 октября, пока не отменяли. Об этом «Звезде» сообщил заместитель директора по гастрольно-концертной деятельности Областного дворца культуры и искусства Сергей Горшков.
«Концерт пока мы не отменяем», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста «Звезды».
Сегодня российская певица Любовь Успенская подтвердила информацию о том, что Александр Серов был госпитализирован, поражение его легких составило 10%.
Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что артиста экстренно доставили в больницу и он дышит с помощью кислородной маски. Утверждалось, что у музыканта обнаружили COVID-19.
Александру Серову 67 лет. Он является исполнителем таких известных хитов как «Я люблю тебя до слез», «Звездопад», «Как быть», «Мадонна» и других. В 2004 году ему было присвоено звание народного артиста РФ.