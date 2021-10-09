Ученые опровергли вероятность скорого землетрясения в Крыму

Никаких разрушительных землетрясений в Крыму в обозримом будущем не произойдет. Так сейсмологи Крымского Республиканского центра отреагировали на ряд публикаций в некоторых СМИ о «цепочке землетрясений» с высокой магнитудой, которая якобы ожидается на полуострове.

«Крым - сейсмоактивный регион, безусловно, но никаких данных о возможном землетрясении нет. Производится мониторинг сейсмической обстановки, специальный анализ газов в атмосфере, контроль сейсмоактивности в пещерах», - приводит слова экспертов Telegram-канал «Крымский».

В минувший четверг мощное землетрясение произошло в Токио, жители которого ощутили подземные толчки. В столице Японии сработали сирены экстренного предупреждения, раскачивались здания и мосты, в домах двигалась мебель. Очаг находился на глубине 80 километров.