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Ученые опровергли вероятность скорого землетрясения в Крыму

Ян Брацкий
16:22 09.10.2021
Специалисты МЧС ведут регулярный контроль сейсмической обстановки в пещерах и анализируют состав атмосферных газов.
Ученые опровергли вероятность скорого землетрясения в Крыму
© Фото: Serguei Fomine, Russian Look, Globallookpress
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Никаких разрушительных землетрясений в Крыму в обозримом будущем не произойдет. Так сейсмологи Крымского Республиканского центра отреагировали на ряд публикаций в некоторых СМИ о «цепочке землетрясений» с высокой магнитудой, которая якобы ожидается на полуострове.

«Крым - сейсмоактивный регион, безусловно, но никаких данных о возможном землетрясении нет. Производится мониторинг сейсмической обстановки, специальный анализ газов в атмосфере, контроль сейсмоактивности в пещерах», - приводит слова экспертов Telegram-канал «Крымский».

В минувший четверг мощное землетрясение произошло в Токио, жители которого ощутили подземные толчки. В столице Японии сработали сирены экстренного предупреждения, раскачивались здания и мосты, в домах двигалась мебель. Очаг находился на глубине 80 километров.

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