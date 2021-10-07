Землетрясение магнитудой более 6 произошло в Токио

Мощное землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Японии. Подземные толчки ощущались в столице страны. Эпицентр стихии находился на глубине 80 километров на границе префектур Токио и Тиба.

Один из очевидцев опубликовал в Twitter видеокадры из города в момент начала землетрясения. Мужчина находился за рулем автомобиля и двигался по эстакаде, когда дорожное полотно и мачты освещения начали ходить ходуном.

Как отметили в национальном метеорологическом управлении страны, угрозы цунами нет, но не исключены повторные толчки.

В настоящее время специалисты проверяют коммуникации и строения в Токио, пытаясь установить возможный ущерб. Остановлено движение высокоскоростных поездов, на улице регулярно срабатывает система предупреждения. О погибших и пострадавших не сообщается.