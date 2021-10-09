Авиация и новейшие роботы разминирования: как прошел завершающий этап учений РФ и Пакистана «Дружба-2021»

На полигоне Молькино Краснодарского края прошел заключительный этап совместного тактического учения России и Пакистана «Дружба-2021». Военнослужащие двух стран штурмовали условную базу незаконного вооруженного формирования с применением авиации Южного военного округа.

Объединенные группы военнослужащих двух стран скрытно вышли в район боевых действий. Перед началом штурма пара тактических фронтовых бомбардировщиков и разведывательно-ударных вертолетов К-52 нанесли авиационный удар по укрепленному «боевиками» условному населенному пункту «Егорово» и уничтожили бронетехнику противника.

«После разведки местности группы спецназа России и Пакистана десантировались посадочным способом из вертолетов Ми-8-АМТШ с последующим захватом объектов условного противника. Для быстрого захвата здания были применены штурмовые лестницы и спуск с многоэтажного здания по веревкам в окна», - сообщили в Минобороны.

Продвижение спецназа и техники по заминированной местности, лесным завалам обеспечили инженеры ЮВО с применением новейшего робототехнического комплекса «Уран-6», инженерной машины разграждения ИМР-2 и установки разминирования УР-77. Саперы с минно-розыскными собаками разминировали подступы к зданию и проложили путь спецназу.

Совместное российско-пакистанское военное учение «Дружба» проводится с 2016 года как на территории РФ, так и Пакистана. От ВС России в учении принимают участие инженерные подразделения и спецназа Южного военного округа.