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СМИ сообщили об ухудшении состояния Гузеевой

Майя Мусиенко
09:29 08.10.2021
Ведущая попала в больницу в конце сентября, после того, как у нее обнаружили коронавирус.
СМИ сообщили об ухудшении состояния Гузеевой
© Фото: _larisa_guzeeva_, Instagram
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Состояние телеведущей и актрисы Ларисы Гузеевой ухудшилось, поражение легких звезды достигает 60-65%. Врачи отмечают отрицательную динамику, пишет Mash.

Гузееву госпитализировали с коронавирусом в конце сентября. 1 октября у актрисы было поражено только 7% легких.

Сообщается, что ведущей рекомендовали дыхательную гимнастику, а также наблюдение и контроль лабораторных показателей. Если сатурация опустится ниже 95, то Гузеевой проведут лечение кислородом.

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