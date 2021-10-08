В стране и мире СМИ сообщили об ухудшении состояния Гузеевой Майя Мусиенко Ведущая попала в больницу в конце сентября, после того, как у нее обнаружили коронавирус. © Фото: _larisa_guzeeva_, Instagram Читайте нас на: Состояние телеведущей и актрисы Ларисы Гузеевой ухудшилось, поражение легких звезды достигает 60-65%. Врачи отмечают отрицательную динамику, пишет Mash. Гузееву госпитализировали с коронавирусом в конце сентября. 1 октября у актрисы было поражено только 7% легких. Сообщается, что ведущей рекомендовали дыхательную гимнастику, а также наблюдение и контроль лабораторных показателей. Если сатурация опустится ниже 95, то Гузеевой проведут лечение кислородом. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика