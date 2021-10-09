Карпин оценил игру России против Словакии

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что доволен игрой своих подопечных в матче против Словакии. Игра состоялась в рамках отбора на Чемпионат мира по футболу в 2022 году.

По словам Карпина, игроки на поле показали настоящую самоотдачу и настрой. Несмотря на не самый удачный ход игры, российские футболисты «умирали на поле» и это принесло им удачу.

«В первом тайме не получалось то, что планировали в плане прессинга. Не получалось вообще ничего. Тренировки — одно, игра — другое. Сегодня не делали так, как надо» - цитирует тренера «Чемпионат».

Сборная России победила команду Словакии в матче 7-го тура отборочного раунда чемпионата мира - 2022. Встреча на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани завершилась со счетом 1:0.