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Момент обрушения части жилого дома в Батуми попал на видео

Анна Назайкина
17:42 08.10.2021
В МВД Грузии заявили, что причиной произошедшего могло стать разрушение несущей стены во время ремонтных работ.
© Видео: Sergio, Telegram © Фото: Sergio, Telegram
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Жители Батуми опубликовали в социальных сетях кадры с камер видеонаблюдения - на них подъезд жилого дома обрушивается в считаные секунды. Мужчина, проходивший мимо пятиэтажки, услышав шум, успевает убежать от падающих обломков здания.

Ранее грузинские СМИ передавали, что часть многоквартирного дома обрушилась в городе на улице 26 Мая. Уточнялось, что рухнул один подъезд здания.

Как сообщается, в результате происшествия пострадали люди. Спасателям удалось извлечь из-под завалов двух человек. По предварительной информации МВД страны, под завалами могут оставаться от 10 до 15 человек.

Глава ведомства Вахтанг Гомелаури по прибытии на место ЧП заявил, что причиной произошедшего могло стать разрушение несущей стены во время ремонтных работ, которые велись на первом этаже здания.

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