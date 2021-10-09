Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что москвичей в субботу ожидают переменная облачность, без осадков и высокое атмосферное давление. Так, воздух прогреется до плюс 13 градусов в Москве, до плюс 9-13 по области.

«Ничего пока у нас не меняется, мы остаемся под влиянием антициклона. Переменная облачность, без осадков», - сказал Леус, передает РИА Новости.

По словам Леуса, ветер ожидается западный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 763 миллиметра ртутного столба. Это выше нормы.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. В столице температура ночью опустилась до минус 1,1 градуса.