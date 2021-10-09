Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала сезона

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. В столице температура опустилась до минус 1,1 градуса.

«Минувшая ночь стала самой холодной с начала осени, в Москве минус 1,1 градус», - рассказал Леус, передает РИА Новости.

Так, минимальная температура воздуха на метеостанции ВДНХ в субботу была ниже на 0,2 градуса, чем накануне. На территории Подмосковья наиболее холодным местом стали Черусти. Там термометры показали - 5,8 градуса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что до конца недели в столичном регионе сохранится так называемая «золотая осень» - сухая и солнечная погода.