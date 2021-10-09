Доктор Мясников развеял мифы о повышенном давлении

Множество распространенных стереотипов о повышенном давлении или гипертонии крепко засели в головах российских граждан. Такое заявление сделал врач и телеведущий Александр Мясников, отметив, что подобные проблемы со здоровьем наблюдаются примерно у 40% взрослого населения страны. При этом, по словам специалиста, полностью избавиться от них невозможно.

«Ты принял лекарство — оно снизилось. Перестал принимать — оно повысилось. 20 лет принимал лекарства, бросил — оно повысится», — сказал Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия».

Кроме того, врач опроверг информацию о том, что таблетки от гипертонии необходимо часто менять, чтобы избежать привыкания. По его словам, если препараты помогают, то следует продолжать их прием.

Также Мясников отметил, что нормы давления по большому чету не существует, поскольку у каждого человека она своя. В качестве еще одного мифа о гипертонии Мясников вспомни запрет на употребление кофе и посещение бани.

Ранее доктор Мясников также развеял популярный миф о том, что для поддержания здоровья желудка необходимо есть суп. Употребление этого блюда может напротив, привести к негативным последствиям для организма, потому что оно является достаточно жирным и соленым.