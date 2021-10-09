Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Доктор Мясников развеял мифы о повышенном давлении

Майя Мусиенко
11:26 09.10.2021
По его словам от этого недуга страдают порядка 40% взрослых россиян.
Доктор Мясников развеял мифы о повышенном давлении
© Фото: Jochen Sand, moodboard, Globallookpress
Читайте нас на:

Множество распространенных стереотипов о повышенном давлении или гипертонии крепко засели в головах российских граждан. Такое заявление сделал врач и телеведущий Александр Мясников, отметив, что подобные проблемы со здоровьем наблюдаются примерно у 40% взрослого населения страны. При этом, по словам специалиста, полностью избавиться от них невозможно.

«Ты принял лекарство — оно снизилось. Перестал принимать — оно повысилось. 20 лет принимал лекарства, бросил — оно повысится», — сказал Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия».

Кроме того, врач опроверг информацию о том, что таблетки от гипертонии необходимо часто менять, чтобы избежать привыкания. По его словам, если препараты помогают, то следует продолжать их прием.

Также Мясников отметил, что нормы давления по большому чету не существует, поскольку у каждого человека она своя. В качестве еще одного мифа о гипертонии Мясников вспомни запрет на употребление кофе и посещение бани.

Ранее доктор Мясников также развеял популярный миф о том, что для поддержания здоровья желудка необходимо есть суп. Употребление этого блюда может напротив, привести к негативным последствиям для организма, потому что оно является достаточно жирным и соленым.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:10 В стране и мире
Видео
Стало известно о состоянии госпитализированного с COVID-19 Гаркалина
10:45 В стране и мире
Видео
Количество пострадавших от суррогатного алкоголя в Оренбуржье увеличилось до 54
10:23 В стране и мире
Видео
Полицейские рассказали, как задерживали жестоко избивших пассажира метро
10:15 В стране и мире
Стало известно содержимое рюкзака, похищенного сотрудниками посольства США в Москве
10:07 В стране и мире
Война с терроризмом и нападение белого медведя: что известно о поврежденной подлодке ВМС США
Популярное
Эксперты назвали фразы, разоблачающие телефонных мошенников
СМИ: певца Александра Серова экстренно госпитализировали с COVID-19
Мясников развеял популярный миф о пользе супов
Атомная подлодка США столкнулась с неизвестным предметом
Видео
На земле лицом вниз: новые кадры задержания подозреваемых в избиении пассажира метро
Видео
«Жуткая вонь»: москвич возмутил соседей выставкой отрубленных голов животных в подъезде
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.