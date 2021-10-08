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Мясников развеял популярный миф о пользе супов

Анна Назайкина
16:40 08.10.2021
По мнению медика, превращать суп в обязательную составляющую своего рациона не следует.
Мясников развеял популярный миф о пользе супов
© Фото: Polina Tankilevitch, Pexels
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Врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярный миф о том, что для поддержания здоровья желудка необходимо есть суп. По словам медика, это блюдо может привести к негативным последствиям для организма из-за того, что является достаточно жирным и соленым.

«Суп - это сильно соленая, жирная, достаточно калорийная субстанция. Если мы посмотрим, соли там немерено, приправ - немерено», - сказал врач.

Таким образом, заключил Мясников, превращать суп в обязательную составляющую своего рациона не следует.

Ранее врач рассказал об ошибке при выборе картофеля, которая может стать причиной серьезного отравления. Речь идет о позеленевших клубнях. По его словам, в зеленых частях плода содержится ядовитое соединение соланин.

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