Мясников развеял популярный миф о пользе супов

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярный миф о том, что для поддержания здоровья желудка необходимо есть суп. По словам медика, это блюдо может привести к негативным последствиям для организма из-за того, что является достаточно жирным и соленым.

«Суп - это сильно соленая, жирная, достаточно калорийная субстанция. Если мы посмотрим, соли там немерено, приправ - немерено», - сказал врач.

Таким образом, заключил Мясников, превращать суп в обязательную составляющую своего рациона не следует.

Ранее врач рассказал об ошибке при выборе картофеля, которая может стать причиной серьезного отравления. Речь идет о позеленевших клубнях. По его словам, в зеленых частях плода содержится ядовитое соединение соланин.