Врач рассказал, при какой температуре надевать шапку

Шапка является важным головным убором в период межсезонья, так она позволяет избежать серьезных проблем со здоровьем, вызванных переохлаждением. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Температура воздуха переносится по-разному в зависимости от наличия осадков и ветра. Обычно шапку рекомендуют носить при температуре ниже 0 градусов. Но в ветреную и дождливую погоду шапка не помешает при температуре и выше нуля, особенно людям с ослабленным иммунитетом, перенесшим недавно любое заболевание», - отметил врач.

Кроме того, по словам медика, головной убор следует надевать и при отсутствии морозов после посещения спортивного зала, бассейна, бани. Пока нет минусовой температуры, заявил Тяжельников, вместо шапки можно надевать кепки, наушники.

Для более холодного сезона специалист рекомендует шерстяные шапки, флисовая подкладка усилит защиту от продувания.

«Переохлаждение головы способно привести ко многим неприятным последствиям для здоровья. На холоде сужаются сосуды головы и нарушается кровоснабжение, что приводит к образованию тромбов и очень негативно отражается на нервной системе. В результате человек может получить болезненную невралгию лицевого и тройничного нервов, ушные воспаления и другие заболевания», - сказал он.

Также врач посоветовал тщательно подходит к выбору шапки: головной убор должен плотно прилегать к голове, чтобы избежать продувания.