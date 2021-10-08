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СК показал склад c суррогатным алкоголем, которым отравились жители Оренбургской области

Виктория Ивашечкина
08:21 08.10.2021
Накануне стало известно о смерти 11 местных жителей, отравившихся суррогатным алкоголем.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
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Следственный комитет РФ опубликовал кадры задержания троих подозреваемых в незаконном сбыте алкоголя в Оренбургской области.

Напомним, накануне стало известно о том, что ряд жителей Домбарского и Ясненского районов отравились суррогатным алкоголем. Следственные органы возбудили два уголовных дело о производстве и сбыте товаров, не отвечающим требованиям безопасности и повлекшим смерть.

По последним данным, в результате трагедии погибло 11 человек, еще двое находятся в стационаре, их состояние оценивается как средней тяжести. 

К настоящему времени следственными органами были возбуждены пять уголовных дел. Данные уголовные дела соединены в одно производство, говорится в сообщении на сайте СК.

«В результате комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к совершению преступления 29-летнего жителя города Орск. Данный гражданин задержан», - также отметили в Следственном комитете.

Кроме того, были задержаны 60-летний житель Ясненского городского округа и 47-летняя жительница Домбаровского района Оренбургской области. По информации СК, они осуществляли сбыт спиртосодержащей продукции потерпевшим.

«В рамках обыска с территории склада изъята спиртосодержащая продукция, разлитая в стеклянные и полимерные бутылки, объемом 0,5 литра различного наименования, в количестве 1279 штук, не имеющие необходимой маркировки», - подчеркнули следователи.

Ранее в правительстве региона сообщили, что метанол в концентрации, в разы превышающей смертельную для человека дозу, был обнаружен в крови отравившихся алкоголем. Подчеркивалось, что все отравившиеся проживали в разных местах.

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