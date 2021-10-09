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Саакашвили из тюрьмы обратился к международному сообществу через Facebook

Майя Мусиенко
10:39 09.10.2021
Политик уверен, что власти Грузии пытаются не допустить его встречи с народом перед вторым туром выборов.
Саакашвили из тюрьмы обратился к международному сообществу через Facebook
© Фото: Jaap Arriens, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, арестованный 1 октября по нескольким уголовным делам в Тбилиси, написал пост в соцсети Facebook из тюрьмы, в котором обратился к международному сообществу. Политик выразил надежду, что мировая общественность  не оставит его дело незамеченным.

«Существует очевидная попытка не допустить моего появления на публике перед запланированным вторым туром выборов, в то время как почти в каждом крупном городе моя партия идет плечом к плечу с партией Иванишвили (грузинский политик, прим. ред.)», – написал Саакашвили.

Накануне в администрации тюрьмы города Рустави рассказали, что политик снова стал принимать пищу после голодовки, которую он объявил сразу после задержания 1 октября. В частности экс-президент ввел в свой рацион соки и мед. Кроме того, сообщилось, что в камеру Саакашвили доставили телевизор.

В Грузии политика обвиняют в убийстве банкира, избиении депутата и еще нескольким делам, которые до сих пор находятся на рассмотрении судов. Грузинские власти не раз предупреждали, что Саакашвили будет арестован сразу после пересечения границы. Однако он все-таки прибыл на родину в начале октября, приурочив свой приезд к региональным выборам в органы местного самоуправления.

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