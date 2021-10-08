В стране и мире Клубы дыма: опубликованы кадры тушения пожара на Амурском ГПЗ Майя Мусиенко Утром на предприятии произошел взрыв газа с последующим возгоранием. © Видео: Амурский ГПЗ © Фото: Амурский ГПЗ Читайте нас на: Мощный пожар на Амурском газоперерабатывающем заводе, где утром 8 октября прогремел взрыв, потушен. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Причиной происшествия стала разгерметизация оборудования. Чуть позже возгорание было локализовано. Сообщалось, что технологический процесс не нарушался. Кроме того, по информации завода, в ходе инцидента никто не пострадал. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика