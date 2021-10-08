Клубы дыма: опубликованы кадры тушения пожара на Амурском ГПЗ
Утром на предприятии произошел взрыв газа с последующим возгоранием.
© Видео: Амурский ГПЗ © Фото: Амурский ГПЗ
Мощный пожар на Амурском газоперерабатывающем заводе, где утром 8 октября прогремел взрыв, потушен. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Причиной происшествия стала разгерметизация оборудования.
Чуть позже возгорание было локализовано. Сообщалось, что технологический процесс не нарушался. Кроме того, по информации завода, в ходе инцидента никто не пострадал.