В стране и мире Названа причина мощного пожара на Амурском ГПЗ Майя Мусиенко Штатная система пожаротушения на предприятии сработала в районе восьми утра по местному времени. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Амурский ГПЗ Читайте нас на: Причиной взрыва с последующим возгоранием на Амурском газоперерабатывающем заводе стала разгерметизация оборудования. Об этом в пятницу сообщила пресс-секретарь предприятия Ирина Дмитрук. «8 октября в 7.50 (1.50 по мск прим. ред. ) на Амурском газоперерабатывающем заводе сработала система пожаротушения – произошла разгерметизация оборудования на второй технологической линии с выбросом и возгоранием газа», – рассказала она. Дмитрук также отметила, что в настоящий момент возгорание локализовано, а технологический процесс не нарушен. В ходе инцидента никто не пострадал, ущерб устанавливается. Угрозы заводу и населенным пунктам нет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика