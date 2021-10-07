Одиннадцать моряков пострадали при столкновении субмарины ВМС США с неизвестным объектом

Одиннадцать моряков ВМС США получили различные травмы при столкновении атомной субмарины USS Connecticut с неизвестным объектом в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает ведомственное издание USNI News. Инцидент произошел еще второго октября, но известно о нем стало только сегодня.

«Примерно 11 моряков пострадали в инциденте, получив повреждения от легких до средней тяжести», - сказано в публикации.

Ранее командование Тихоокеанским флотом США сообщило, что угрозы жизням военнослужащих нет. Лодка исправна, силовая установка не повреждена, субмарина направляется на военную базу для осмотра и возможного ремонта.