Одиннадцать моряков пострадали при столкновении субмарины ВМС США с неизвестным объектом
Инцидент произошел второго октября в Индо-Тихоокеанском регионе.
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Одиннадцать моряков ВМС США получили различные травмы при столкновении атомной субмарины USS Connecticut с неизвестным объектом в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает ведомственное издание USNI News. Инцидент произошел еще второго октября, но известно о нем стало только сегодня.
«Примерно 11 моряков пострадали в инциденте, получив повреждения от легких до средней тяжести», - сказано в публикации.
Ранее командование Тихоокеанским флотом США сообщило, что угрозы жизням военнослужащих нет. Лодка исправна, силовая установка не повреждена, субмарина направляется на военную базу для осмотра и возможного ремонта.