СМИ сообщили об ухудшении состояния больной коронавирусом Гузеевой

Состояние российской актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой, которая была госпитализирована в инфекционную больницу в Коммунарке с COVID-19, резко ухудшилось. Об этом со ссылкой на источники сообщает портал «Комсомольская правда».

«Ее состояние ухудшается каждый день. Она лежит в кислородной маске. У нее коронавирус естественно остался», – сказал собеседник КП.

По информации портала, первая компьютерная томография не показала серьезных нарушений, однако, повторное обследование выявило у Гузеевой поражение легких на 7%.

Звезда находится в Коммунарке больше недели. Сразу после госпитализации она часто проводила трансляции в соцсетях, а также отвечала на комментарии подписчиков.