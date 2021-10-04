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СМИ сообщили об ухудшении состояния больной коронавирусом Гузеевой

Майя Мусиенко
09:29 04.10.2021
Первые сообщения о том, что актриса заразилась COVID, появились 26 сентября.   
СМИ сообщили об ухудшении состояния больной коронавирусом Гузеевой
© Фото: Валерий Левитин, РИА Новости
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Состояние российской актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой, которая была госпитализирована в инфекционную больницу в Коммунарке с COVID-19, резко ухудшилось. Об этом со ссылкой на источники сообщает портал «Комсомольская правда».

«Ее состояние ухудшается каждый день. Она лежит в кислородной маске. У нее коронавирус естественно остался», – сказал собеседник КП.

По информации портала, первая компьютерная томография не показала серьезных нарушений, однако, повторное обследование выявило у Гузеевой поражение легких на 7%.

Звезда находится в Коммунарке больше недели. Сразу после госпитализации она часто проводила трансляции в соцсетях, а также отвечала на комментарии подписчиков.

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