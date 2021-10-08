Боевая стрельба и высадка на берег: на Дальнем Востоке завершились масштабные учения морпехов

Вблизи живописного мыса Клерк на Дальнем Востоке завершились самые масштабные за последние годы учения морпехов. Высадка на берег, оборона побережья, боевая стрельба со всех видов вооружения. Все это предстоит отработать военнослужащим Тихоокеанского флота в рамках двусторонних маневров.

Больше пяти тысяч человек и почти одна тысяча единиц военной техники было задействовано на полигоне Клерк в двухстороннем тактическом учении морской пехоты Тихоокеанского флота. Участие принимали в том числе Камчатские подразделения.

Учения были поделены на два этапа. Сначала морпехи обороняли берег с помощью БТР, БМП-3 и танков Т-80.

А уже во втором этапе, наоборот, атаковали береговую линию. Для этого в район действий заранее отправили четыре больших десантных корабля из которых высадку на берег производили десятки БТР и быстроходных лодок с живой силой, а затем один из кораблей подошел вплотную к берегу и высадил тяжелую гусеничную технику.

Поддержку с воздуха обеспечивали истребители Су-25 и ударные вертолеты Ка-52, они же «Аллигаторы». Так же на подмогу подоспели самолеты Ан-26 из которых единовременно десантировалось 90 морпехов.

Еще до начала наступления командование флота впервые в истории решило применить уникальные тактические действия. С десантных кораблей выпустили сразу три снаряда из реактивных установок разминирования УР-77, прозванные в войсках «Змей Горыныч». Таким образом, плотностью очистив береговую линию от мин.

Накануне соединения морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ), дислоцированные в Приморье и на Камчатке, приняли участие в двустороннем бригадном тактическом учении с этапом боевой стрельбы.

Оно проводилось на морском десантном полигоне мыс Клерка в рамках итоговой проверки войск за летний период обучения.