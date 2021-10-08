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Битва на побережье: кадры масштабных учений морпехов ТОФ в Приморье

Анна Касаткина
05:50 08.10.2021
Командиры приморского и камчатского соединений морской пехоты не знали замысла действий друг друга и действовали по фактической обстановке.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Соединения морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ), дислоцированные в Приморье и на Камчатке, приняли участие в двустороннем бригадном тактическом учении с этапом боевой стрельбы. Оно проводилось  на морском десантном полигоне мыс Клерка в рамках итоговой проверки войск за летний период обучения.

Морская пехота ТОФ отработала практические действия при ведении боя в обороне и наступлении. Подразделения, действующие в нападении, были заранее переброшены с Камчатки в район ожидания. На основном этапе учений морской десант высадился на необорудованное побережье с больших десантных кораблей «Пересвет», «Ослябя», «Адмирал Невельской» и «Николай Вилков» методом на плав и на упор. Поддержку десанту оказал отряд надводных кораблей: они нанесли удары по огневым точкам условного противника на побережье. Кроме того, морской десант поддержали штурмовики Су-25 и ударные вертолеты Ка-52 армии ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Бригада морской пехоты в обороне, в свою очередь, обеспечила защиту плацдарма от продвижения условного противника вглубь побережья, применив нестандартные приемы ведения боя. В ходе активной фазы учений на состоялись боевые стрельбы из вооружения бронетранспортеров БТР-82А, БМП-3, 122-м самоходных гаубиц «Гвоздика», танков Т-80БВ, ЗСУ «Шилка».

Как добавили в Минобороны России, командиры приморского и камчатского соединений морской пехоты не знали замысла действий друг друга и действовали по фактической обстановке.

В различных эпизодах учений было задействовано более 5 тысяч военнослужащих, порядка 900 единиц вооружения и военной техники, до 15 кораблей, катеров и судов обеспечения ТОФ, а также более 10 самолетов и вертолетов армейской и морской авиации.

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